RIVOLUZIONE FISCO | Rateizzare le cartelle? Ecco la guida ufficiale | come fare!

Roma - L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno pubblicato unaonline che illustraaffrontare la rateizzazione delledi pagamento, fornendo informazioni chiare supresentare le richieste e pagare le somme dovute. Lasi rifà alla riforma fiscale introdotta con il decreto del 27 dicembre 2024, che segna importanti cambiamenti nel sistema di riscossione, operativi dal 1° gennaio 2025. Una delle principali novità riguarda l'aumento del numero massimo di rate che un contribuente può richiedere. In base alla riforma, il numero di rate concedibili passerà dalle precedenti 72 a 84, ovvero 7 anni, per le richieste presentate tra il 2025 e il 2026. Per le istanze del 2027 e 2028, si arriverà a 96 rate (8 anni), e dal 2029 il massimo sarà di 108 rate (9 anni).