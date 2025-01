Calciomercato.it - Quattro colpi per la Juventus: Motta ne lascia uno fuori dalla lista Champions

Leggi su Calciomercato.it

La Juve deve risolvere la grana Kolo Muani e intanto uno dei nuovi acquisti dovrà restaremassima competizione europeaLaospita il Milan questo pomeriggio nel big match di campionato, ma a tenere banco alla Continassa è anche il mercato e il caso Kolo Muani.Thiago(LaPresse) – Calciomercato.itUna svista burocratica del Paris Saint-Germain ha fatto slittare al momento il tesseramento dell’attaccante francese, che non potrà quindi essere convocato per la sfida dell’Allianz Stadium contro i rossoneri. Il PSG deve sistemare la situazione relativa ai prestiti e richiamare o cedere a titolo definitivo uno dei giocatori che attualmente fanno parte della. L’affare però non è in discussione e verrà presto ufficializzato, con Thiagoperò che non potrà contare su Kolo Muani neanche nella prossima gara diLeague nella tana del Bruges.