Anteprima24.it - Prevenzione della brucellosi bufalina: Coldiretti Campania invita alla disinfezione delle stalle

Tempo di lettura: 2 minutiIl percorso di eradicazionenella Regionepassa anche attraverso una cura maggiore dell’igiene degli allevamenti, ecco perché è sempre più indispensabile seguire le linee guida del MinisteroSalute per ladi nuovi focolai.“Non più tardi di una settimana fa abbiamo incontrato il commissario di Governo D’Alterio che hato tutti noi a seguire tutte le indicazioni del Piano di Eradicazione per abbattere il numero di focolai attivi. Ecco perché laa eseguire quanto previsto dal decreto del MinisteroSalute 02/05/2024, in particolare eseguendo accurate disinfezionidopo il superamento dei focolai” spiega il direttore diSalvatore Loffreda.Tra le misure introdotte, oltre al divieto di fecondazione naturale e artificiale presso gli allevamenti infetti, è obbligatoria anche la “straordinaria” degli allevamenti infetti.