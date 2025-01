Liberoquotidiano.it - "Perché ho detto addio ai film hard": Malena, la rivelazione dalla Toffanin

"La vita ti mette di fronte ad alcuni episodi complicati: prima mi sono ammalata io, un problema di salute semplice, poi mia mamma":, ospite di Silviaa Verissimo su Canale 5, ha raccontato il motivo che l'ha portata a direal mondo del porno. "Piano piano - ha aggiunto - Filomena ha preso il posto di. Poi ho avuto dei problemi personali che dovevo risolvere, ma questo lavoro con tutti gli impegni e le serate organizzate non ti permette di dire di no. Tutti pensano che sia bello, facile nel mio lavoro, ma a parte le luci e il set, ci sono anche gli spettacoli e le serate". Una situazione in particolare, però, sarebbe stata determinante: "Quello che mi ha fatto cambiare idea e decidere di prendermi prima una pausa e poi di dire definitivamente, è stato un episodio molto triste".