Nintendo Switch 2 è un nome banale ma ottimo secondo gli analisti

ha scelto2 comeper la sua prossima console, una decisione apparentementema strategicamente brillantegli. Nonostante il passato di nomi creativi come Wii U e New3DS XL, questa volta l’azienda di Kyoto ha optato per una denominazione lineare e chiara.Il motivo? Ridurre al minimo il rischio di confusione per i consumatori e consolidare il valore del marchio, che negli ultimi anni è diventato il cuore pulsante delle attività di. Serkan Toto di Kantan Games ha elogiato su IGN la scelta della Grande N, definendola sensata e diretta.George Jijiashvili di Omdia Research ha spiegato che l’approccio semplice, simile a quello adottato da PlayStation con la numerazione sequenziale, assicura chiarezza nel posizionamento del prodotto.