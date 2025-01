Maltempo a Caltanissetta, crolla un fabbricato in centro storico

Leggi su Dayitalianews.com

Un edificio a un piano èto a causa delin via Niscemi, all’altezza del civico 136, a. Sul luogo sono intervenuti vigili del fuoco, polizia, carabinieri e il personale del 118. La struttura, già danneggiata, era stata rinforzata con supporti in legno per sostenerla. L’edificio era inagibile e, in teoria, disabitato. Via Cappuccini, una strada senza uscita che si dirama da via Niscemi, ospita il. I vigili del fuoco sono attualmente impegnati a sgomberare la strada e a verificare che nessuno sia rimasto coinvolto nel crollo.Sono stati i residenti della zona a chiamare i vigili del fuoco dopo aver udito un forte boato. Attualmente, la strada è chiusa al traffico. Sotto le macerie è rimasta sepolta una piccola auto appartenente a un residente del palazzo di fronte.