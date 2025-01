Ilrestodelcarlino.it - Lupi a spasso tra i campi. Cresce l’allarme tra i cittadini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

anche a Porto Recanati la preoccupazione generata dal continuo passaggio di diversinelle zone di campagna. Di recente degli esemplari sono stati notati a Montarice, ma anche in altre aree al confine con Loreto e Recanati. Lo testimoniano alcuni residenti che hanno segnalato il caso sui social network, dicendosi sempre più impauriti per la situazione. D’altronde tali avvistamenti sono avvenuti negli ultimi anni tra Potenza Picena e Civitanova. "Ci sono deiche gravitano nel nostro territorio collinare e sono almeno tre che cacciano sempre in branco – dice un cittadino che abita a Montarice – . Si dovrebbe trattare di una madre con due figli, ormai adulti, che passano vicino a Villa Gigli sulla collina di Montarice e nei dintorni del cimitero, di via Pizzardeto e nei pressi del fiume Potenza.