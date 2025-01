Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Cortina 2025 in DIRETTA: Lie mette pressione a tutte

I PETTORALI DI PARTENZALADELLADI WENGEN DALLE 12.3011.09 E' il momento della campionessa olimpica Corinne Suter.11.08 Ledecka terza a 59 centesimi. Questo ci fa capire che Lie può puntare in alto oggi, anche al podio.11.08 Due decimi di ritardo per la ceca al terzo rilevamento.11.06 Gara anonima per Ager, lenta al Rumerlo e all'arrivo terza a 89 centesimi. Adesso si fa subito sul serio con la ceca Ester Ledecka, una delle candidate al podio. E sono tante, illlo si è impennato di colpo nella velocità femminile.11.05 Ager paga subito 0.25 di ritardo al secondo rilevamento.11.03 Bellaper Kajsa Vickhoff Lie. Si porta al comando con 57 centesimi su Wiles. Vediamo sin dove potrà spingersi. Tocca all'austriaca Christina Ager.