Ilgiorno.it - “Libri in circolo“, un grande successo. Con le librerie degli studenti Enaip

C’è chi ili scrive, chi li legge e. chi realizza le scaffalature per riporli: tra questi ultimi, anche i ragazzi della classe prima del corso di bioedilizia e lavorazione del legno cheMorbegno offre ai giovani dopo la terza media. Portano la loro firma, infatti, le nuovecostruite per il progetto "in" del RiAcli di Morbegno. Glihanno progettato e realizzato le opere nel laboratorio attrezzato di, per poi montarle sul posto. Il tutto sotto la guida attenta del docente tecnico Stefano Pedranzini. Per le allieve e gli allievi della classe prima realizzare manufatti in legno è una competenza necessaria per poi imparare, nel corsoanni scolastici, le tecniche della bioedilizia. Il corso offerto daè molto innovativo e li prepara a diventare esperti nella progettazione e realizzazione di tetti, sottotetti, rivestimenti strutturali e decorativi, fino alla costruzione di edifici in legno a basso consumo energetico e sostenibili dal punto di vista ambientale.