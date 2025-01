Quotidiano.net - La vongola portoghese per fermare la strage fatta dal granchio blu

Roma, 18 gennaio 2025 - Le vongole del Portogallo per contrastare ilblu e ripopolare gli allevamenti del Nord Italia è la soluzione proposta in uno studio di Confcooperative Fedagripesca per rivitalizzare, con il tempo, un'economia da oltre 100 milioni. Le vongole portoghesi, già note in Italia (A volte vendute legalmente in pescheria o entrate in Italia illegalmente, senza tracciabilità, e quindi più volte sequestrate dalla Guardia di Finanza), verrebbero pescate in banchi sulla costa Atlantica e immesse nel Delta del Po, rigenerando l'habitat naturale sconvolto dalblu. Naturalmente le acque infestate dalalieno andrebbero ripulite e gli allevamenti recintati nelle aree di produzione. Un piano che però sbatte contro gli ostacoli amministrativi: infatti laha una taglia minima di cattura di 35 millimetri prevista dalle leggi locali, quindi occorrerebbe una deroga per i pescatori portoghesi perché le possano raccoglierle.