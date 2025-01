Ilnapolista.it - La Juventus guarisce dalla pareggite e batte il Milan 2-0

Leggi su Ilnapolista.it

La Juveil2-0Stavolta la pareggiate non ha retto. Ladi Thiago Motta ce l’ha fatta a vincere una partita. Ha battuto nettamente ilper 2-0, grazie soprattutto al secondo tempo giocato a un ritmo decisamente superiore a quello dei rossoneri che invece sono spariti dal campo. Vittoria fondamentale in chiave Champions. I bianconeri si portano al quarto posto, con 37 punti, e lasciano ila meno sei. Brutta battuta d’arresto per la squadra di Conceiçao che sì aveva un po’ di assenze (su tutte quelle di Pulisci e Morata) ma è stato dominata. Nelle ultime otto partite la Juve ha fatto sette pareggi e una vittoria contro il Monza. I bianconeri sono imbattuti.La svolta è avvenuta nella ripresa con l’ingresso di Weah al posto Yildiz leggermente infortunato.