Lopinionista.it - “In Parlamento con le donne”, convegno con Ascani

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – Giovedì 23 gennaio alle ore 16, presso la Sala della Lupa di Montecitorio, si svolgerà il“Incon le– Progetto di ricerca dell’associazione ex parlamentari”.Si prevede nell’occasione anche un saluto della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna(foto). L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv.L'articolo “Incon le”,conL'Opinionista.