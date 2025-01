Sport.quotidiano.net - Impresa Cuore e testa, la Virtus si esalta

Bayern Monaco 72Bologna 82 BAYERN MONACO: Weiler-Babb 2, Da Silva, Edwards 9, Giffey 11, Voigtmann 6, Napier 14, Kharchenkov, Obst 9, Bitim, Harris, Brankovic, Booker 21. All. Herbert. SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 11, Belinelli 8, Pajola 3, Visconti ne, Shengelia 20, Hackett 3, Grazulis 10, Morgan 13, Polonara 6, Diouf 6, Tucker 2. All. Ivanovic. Arbitri: Radovic, Bissang, Celik. Note: parziali 18-20; 32-35; 52-57. Tiri da due: Monaco 15/31;Bologna 16/31. Tiri da tre: 11/41; 9/24. Tiri liberi: 9/11; 23/26. Rimbalzi: 37; 38. MONACO (Germania)Dopo la consueta partenza a freddo con un -11 (15-4) che fa arrabbiare non poco Dusko Ivanovic, lasi riprende e a 6’32” dalla fine del terzo quarto tocca il + 9 (39-48). I tedeschi non si aspettavano una reazione d’orgoglio così efficace da parte di chi si è presentato all’appuntamento senza Clyburn, Akele e Zizic e che si ritrova, per un incidente di gioco, con Pajola con lafasciata.