Il Ministro Valditara: il latino torna alle medie, palestra di logica e ragione

Dopo decenni di assenza, ilfarà il suo ritorno nelle scuole, seppur come materia facoltativa. Ad annunciarlo è stato ildell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, sottolineando l’importanza di questa scelta: “Ilè fondamentale, è ladellae della, come insegnava Antonio Gramsci. È la base della nostra grammatica e studiarlo richiede impegno, aiutando i ragazzi a comprendere che non tutto è semplice”.Ilha inoltre toccato il tema della lettura della Bibbia nelle scuole: “Si tratta di un grande patrimonio culturale. Conoscere alcuni estratti è importante e formativo”.