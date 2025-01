Sport.quotidiano.net - Il mercato Altra partenza “dolorosa“ per il club di piazza Vittorio Veneto. L’attaccante è stato ceduto a titolo definitivo all’Arezzo. Alessandro Capello dice addio agli azzurri

Leggi su Sport.quotidiano.net

cessioneper la Carrarese che dopo Panico saluta anche(nella foto), un altro dei protagonisti della storica promozione in Serie B. Il centravanti bolognese èlascia la squadra azzurra con 87 presenze all’attivo coronate da 22 reti di cui 8 messe a segno nella passata stagione. Al di là dei golrimarrà ricordato per il senso di appartenenza, la professionalità e la dedizione espressa in ma azzurra in queste tre stagioni. Per questo la società digli ha voluto augurare le migliori soddisfazioni personali per il proseguimento della carriera sportiva. Con l’uscita del secondo attaccante potrebbe essere maturo nei prossimi giorni un nuovo ingresso nel reparto avanzato. A maggior ragione se anche Falco dovesse lasciare la Carrarese.