Hato Juventus possibile ritorno di fiamma per il gioiello dell’Ajax | lanciata la sfida a tre top club! Ultime

di RedazioneNews24diper ilin caso di partenza di Cambiaso con direzione City:laa tre topTuttosport ha fatto il punto su quelli che potrebbero essere i possibili sostituti di Cambiaso nel caso in cui nei prossimi giorni si concretizzasse il suo trasferimento al Manchester City.Il mercatopotrebbe a quel punto tornare alla carica per Jorrel: ilclasse 2006fa gola a Liverpool e Arsenal e nei mesi scorsi è stato visionato anche dal Real Madrid. La Juve potrebbe far valere in questa corsa gli ottimi rapporti che ha con i lancieri (vedi l’affare Rugani e non solo).Leggi sunews24.com