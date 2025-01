Thesocialpost.it - Frontale a Padova, un uomo perde la vita: tragedia in via Cavin Caselle

Leggi su Thesocialpost.it

A Villanova di Camposampiero, in provincia di, un tragico incidente stradale ha scosso la comunità locale nella serata di mercoledì 17 gennaio. Intorno alle 21, in via, si è verificato uno scontrotra una Toyota Yaris e una Mini Cooper, costato laa undi 59 anni del posto.La dinamica dell’incidenteSecondo i primi accertamenti, la Toyota Yaris, condotta dalla vittima, si è scontrata violentemente con una Mini Cooper guidata da una donna. L’è deceduto sul colpo, nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del Suem 118. La conducente della Mini Cooper è stata stabilizzata sul posto e trasportata in ospedale: le sue condizioni sono gravi, ma non tali da metterne in pericolo la. “Un boato tremendo”, ha detto un testimone.