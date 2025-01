Inter-news.it - Empoli-Inter Primavera, Zanchetta cambia l’attacco! Senza Topalovic

L’torna in campo oggi alle ore 11 al Campo Sportivo di Petroio per affrontare l’nella 20ª giornata del campionato1. Dopo la fondamentale vittoria contro il Sassuolo, i nerazzurri cercano continuità per lasciarsi definitivamente alle spalle le difficoltà delle ultime settimane. Ecco le formazioni ufficiali., le formazioni ufficiali(3-5-2): 52 Versari; 34 Bembnista, 15 Falcusan, 2 Moray; 97 Olivieri, 39 Baralla, 4 Bacci, 27 Matteazzi, 7 El Biache; 11 Monaco, 77 Popov.A disposizione: 43 Poggiolini, 10 Cesari, 16 Boldrini, 19 Mboumbou, 23 Huqi, 41 Busiello, 42 Chiucchiuini, 44 Rossetti, 45 Rovere, 46 Berizzi, 91 Rugani.Allenatore: Alessandro Birindelli.(4-3-3): 21 Zamarian; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 17 Motta; 16 Venturini, 14 Bovo, 7 Berenbruch; 18 Mosconi, 9 Lavelli, 25 Zouin.