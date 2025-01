Quotidiano.net - Ddl sicurezza le piazze

"Centomila luci contro il buio del regime". Con questo slogan associazioni e forze sindacali, insieme a qualche esponente della politica, sono scese in piazza ieri sera in diverse città italiane contro le numerose norme di inasprimento delle sanzioni penali previste dal cosiddetto Ddlvarato dal ministro Matteo Piantedosi. In centinaia, più che migliaia, sono scesi in a in corteo a Bologna e in piazza a Sant’Andrea della Valle a Roma, così come in piazza Plebiscito a Napoli, a Reggio Emilia, Empoli, Asti e altre città capoluogo e non solo. Le manifestazioni sono state promosse da Amnesty, Anpi, Cgil, Arci e Avs; con l’adesione di gruppi studenteschi, anarchici, filo palestinesi e persino quale sparuto esponente del Pd. Mentre a Napoli si registrano episodi di guerriglia urbana per la "notte del cippo", festa patronale di Sant’Antonio Abate protettore degli animali, le manifestazioni politiche sono state oltremodo pacate.