Juventusnews24.com - Danilo Napoli, Manna annuncia le prossime mosse sul mercato: quale sarà il destino del difensore della Juve? Le ultime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24il futuro del: tutti i dettagli e le dichiarazioni diIl ds delha parlato a DAZN per analizzare ledei partenopei. Nelle parole dell’ex bianconero, rientra anche il discorso legato ain uscita dal calcio.PAROLE – «Sicuramente gennaio è uncomplicato, soprattutto dopo l’uscita di Khvicha è chiaro che ci aspettano. Abbiamo le idee chiare, stiamo lavorando. Abbiamo una squadra all’altezza. Sappiamo che è uscito un calciatore importante, stiamo valutando come e dove intervenire. Inutile fare dei nomi adesso perché possono andar bene oggi e domani possono non andar più bene. Avevamo già fatto delle cose che poi non si sono concretizzate. Cerchiamo di fare il massimo e di fare punti».