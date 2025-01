Justcalcio.com - Corriere dello Sport – “Ecco cosa mi ha convinto a scegliere il Psg”

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-18 15:06:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS:Kvara al Psg: “dal progetto”Kvara ha spiegato: “Il progetto è ciò che mi haa venire qui. Sovuole raggiungere il club e come funziona con i giocatori. È in linea con chi sono. Molti grandi giocatori hanno giocato qui, quindi non ci ho pensato molto quando ho avuto l’opportunità di venire a Parigi“.Kvara al Psg: “Ho parlato con Donnarumma prima di venire al Paris, Luis Enrique tra i migliori al mondo”Kvaratskhelia ha poi aggiunto e concluso: “Conosco alcuni giocatori come Fabian Ruiz con cui ho giocato al Napoli. E conosco Gigio Donnarumma, con cui ho parlato prima di venire al Paris Saint-Germain. Luis Enrique è uno dei migliori allenatori al mondo, so che imparerò molto lavorando con lui e sono molto felice di essere allenato da lui.