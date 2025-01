Juventusnews24.com - Conceicao MVP di dicembre: l’esterno portoghese premiato allo Stadium prima del fischio d’inizio di Juve Milan – VIDEO

di RedazionentusNews24MVP diall’Allianzpre, ancora infortunato, non sarà della partita –deldic’è stato spazio anche per la premiazione di Franciscobianconero è stato votato dai tifosi come MVP del mese di.Franciscocome MVP ??? del mese di! ?Powered by @EASPORTSFC pic.twitter.com/oTnrUvFfGb—ntusFC (@ntusfc) January 18, 2025Per il terzo mese di fila, quindi, il numero 7è stato eletto dai tifosi come miglior giocatore della squadra. Thiago Motta, però, non lo avrà a disposizione per il big match odierno contro i rossoneri.Leggi suntusnews24.com