Ilrestodelcarlino.it - Ballestrazzi, l’affondo: "Pasticcio sulla tabella?. C’è chi ostacola il sindaco"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sui rifiuti? La prima parte della lettera è uscita dall’ufficio del. Non sono sicuro invece che il primo cittadino fosse a conoscenza anche dellacon i numeri. Qualcuno vuole mettere i bastoni tra le ruote di Massimo Mezzetti. Sempre più inquietante il thriller sulle soglie massime di conferimento diffuse ai cittadini e che hanno fatto infuriare il. Il consigliere comunale di lunga data Paolo, repubblicano eletto nel gruppo ‘Azione, Pri, Socialisti, Liberali’, ne ha viste tante. E coglie l’occasione per ripercorrere il rapporto tra Comune ed Hera., possibile che ilnon fosse a conoscenza della lettera con le tabelle inviate ai cittadini concordata tra Comune ed Hera? "Non voglio pensare che gli sia stato fatto uno sgambetto, ma a pensare male.