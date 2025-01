Amica.it - Attraverso arie immortali e conosciutissime e i costumi di Dolce&Gabbana, "The Opera!" racconta al cinema il mito di Orfeo ed Euridice

Un’-musical cheildiednella nostra contemporaneità. Una straordinaria storia d’amore portata sullo schermo da Davide Livermore e Paolo Gep Cucco. Con musiche evocative e idi scena firmati Dolce&Gabbana. Qui anche in veste di produttori. Questa è The!, il film di cui vi proponiamo una clip in anteprima e in esclusiva.Lo potrete guardare, ascoltare e ammirare alil 20, 21, 22 gennaio 2025. Un evento da non perdere.La trama di “The!”Uno sparo improvviso distrugge il sogno di due amanti nel giorno delle loro nozze. Quello di(Valentino Buzza) ed(Mariam Battistelli) è un destino crudele. Nel giorno in cui avrebbero dovuto coronare il loro amore, l’anima di lei viene rapita e portata negli inferi. Gioia, commozione, plausi e sorrisi vengono spenti dallo sparo di Plutone (Erwin Schrott), il signore degli inferi, giunto inaspettatamente al matrimonio.