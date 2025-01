Rompipallone.it - Allegri torna in pista: maxi-offerta per convincerlo, la destinazione è impensabile

Ultimo aggiornamento 18 Gennaio 2025 10:17 di AlessiaMassimilianopuòre ad allenare e farlo anche grazie ad unaper l’ingaggio: i dettagli hanno spiazzato tutti, così come la.Massimiliano, dopo l’ultima esperienza alla Juventus che si è conclusa con la finale di Coppa Italia vinta ma terminata anche con una sua sfuriata che nessuno dimenticherà mai, potrebbere molto presto ad allenare. Uno scenario che sta man mano con il tempo passa prendendo forma; apotrebbe essere un fattore importante: la proposta altissima sull’ingaggio.in Serie A ha vinto molto e ha anche fatto tanto parlare di sé grazie alla sua irriverenza e al suo modo di affrontare i momenti più disparati della stagione. Dopo l’esperienza alla Juve non èto più a parlare di possibili ritorni in panchina, eppure le indiscrezioni che stanno circolando sul suo conto si stanno facendo sempre più insistenti.