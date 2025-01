Anteprima24.it - Venticano, Carabinieri sventano un furto in un’azienda

Tempo di lettura: 2 minutiIl Comando Provinciale deidi Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dott.ssa Rossana Riflesso, continua ad esercitare una forte attività di prevenzione e contrasto alla criminalità predatoria nei luoghi e nei comuni ritenuti maggiormente esposti all’odioso fenomeno.Da diversi giorni la Compagnia di Mirabella Eclano sta coordinando mirati servizi finalizzati a presidiare l’area industriale e le principali arterie di comunicazione.La scorsa notte il tempestivo intervento di una pattuglia deiha permesso di sventare unai danni didi.I militari dell’Arma, nel corso di un controllo nell’area industriale, hanno constatato che una delle uscite secondarie di un opificio risultava forzata, notando nel contempo alcuni soggetti in fuga nei terreni circostanti, che sono riusciti a far perdere le proprie tracce, favoriti dall’oscurità e dalla fitta vegetazione.