Uomo trovato morto per strada | colpito a coltellate

Il corpo senza vita di unè stato rinvenuto nel rione San Giuliano, nel territorio di Casa Santa, frazione del comune di Erice, in provincia di Trapani. Il cadavere, che secondo le prime informazioni apparterrebbe a Liborio Como, un manovale di 53 anni, è statoin uno slargo tra palazzi situato tra via Ciullo D’Alcamo e via Urbino.Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il corpo presenterebbe diverse ferite da arma da taglio, tra cui una al petto e un’altra alla testa. Sul luogo del ritrovamento è stato richiesto l’intervento del medico legale per una prima ispezione cadaverica, nonché del magistrato di turno.Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia, ai quali spetta il compito di far luce sulla dinamica e sulle cause del decesso. Al momento, tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori, anche se quella dell’accoltellamento sembra essere la più accreditata.