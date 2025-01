Sbircialanotizia.it - Ramy, Piantedosi: “Fermarsi all’alt primo modo per evitare il pericolo”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il ministro dell'Interno: "Inseguimento è modalità operativa delle forze dell'ordine che non solo è consentita ma addirittura prescritta in certi casi" ''Io non giudico il pensiero di altri, su questa vicenda giudicherà l'autorità giudiziaria, segnalo che l'Arma dei carabinieri ha consegnato tutti quelli che erano i video che riguardavano l'episodio''. Lo ha detto il ministro .L'articolo: “peril” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.