Laspunta.it - Provincia di Latina a secco, l’acqua manca ma le bollette traboccano

Ancora una volta, i cittadini pontini si trovano a fare i conti con disservizi idrici a causa di un guasto. A restare senz’acqua sono numerosi comuni delladi: l’intero territorio del capoluogo, ad eccezione diScalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo Santa Maria, Borgo Carso e Podgora; l’intero comune di Pontinia; Sabaudia e San Felice Circeo, limitatamente alla zona bassa e a Borgo Montenero; Sezze, con disagi lungo Via Migliara 46 e le traverse collegate; infine, alcune aree di Terracina, tra cui Colle La Guardia 1 e 2, Via Mediana Vecchia e la Stradale San Felice Circeo.I tecnici sono già al lavoro per ripristinare il servizio, ma resta il quesito che in molti continuano a porsi: è accettabile, nel 2025, che i cittadini delladi, nonostantesempre più salate, debbano subire situazioni di questo genere?Negli ultimi mesi, diversi amministratori locali hanno espresso preoccupazione per la gestione del servizio idrico.