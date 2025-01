Ilfattoquotidiano.it - Pato: “Ancora non so come abbia fatto Berlusconi a scoprire la mia storia con Barbara. Lui e Galliani sapevano tutto”

“Al Milan stavo bene sotto tutti i punti di vista”. Alexandreè uno dei più grandi rimpianti dellarecente rossonera: i troppi infortuni hanno stroncato sul nascere una carriera che stava per esplodere. Eppure il 35enne brasiliano, che non gioca dal 2023, è rimasto nel cuore dei tifosi,dimostra la recente visita a San Siro per i 125 anni del club.ha parlato dei suoi anni al Milan durante il podcast di Gianluca Gazzoli ‘Passa dal BSMT’: anni in cui haparlare di sé anche per il gossip.Celebre infatti resta la relazione tra l’allora attaccante e, figlia del defunto Silvio. “Siamo stati mesi insieme, non sol’scoperto ma lui era il capo e sapeva, al pari di“, ha raccontato. “Quando andavo a cena la sera al ristorante, la mattina doposapeva giàdi cosa avessi bevuto“, ha evidenziato il brasiliano.