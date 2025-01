Sport.quotidiano.net - Pallanuoto serie C. Ravenna, sabato arriva Pontassieve

Laè pronta al debutto in campionato dove anche in questa stagione si presenterà con una squadra dall’età media bassa, formata dai ragazzi del proprio settore giovanile. Il debutto nel torneo diB sarà domani alle 18.30 alla piscina Gambi contro ile dopo tanti anni nel girone marchigiano-veneto iti disputeranno quello toscano-emiliano, molto insidioso e dal livello tecnico più alto. "Il nuovo girone è tutto da scoprire – afferma il confermato coach Vladimir Cukic - perchè affrontiamo le squadre toscane storicamente molto più veloci e tattiche rispetto alle formazioni che avevamo incontrato negli anni precedenti. Comunque - abbiamo fatto un ottimo precampionato ricco di amichevoli e tornei e mi aspetto un grande contributo e crescita soprattutto dai giovani, come Amore, Agatensi e Siboni che già anno scorso hanno dimostrato di poter giocare senza timori reverenziali nel campionato senior".