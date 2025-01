Ilfattoquotidiano.it - Neonati seppelliti nel giardino, il padre dei bambini ha registrato i nomi all’anagrafe di Traversetolo

Atto di nascita e atto di morte, firmati in contemporanea: è questa la scelta di Samuel, 21 anni, ex fidanzato di Chiara Petrolini nonchédei bimbi sepolti nella villetta di Vignale dalla madre. Il ragazzo si è presentato di sua iniziativa presso gli uffici del Comune diper registrare idi battesimo dei due figli avuti con la ragazza accusata della morte dei due. Angelo Federico e Domenico Matteo iscelti per i fratellini sepolti nel cortile dell’abitazione e che Samuel ha scoperto di avere solo dopo la loro morte. Le ossa del primo corpo sono state ritrovate lo scorso 7 settembre: una volta analizzate, gli esperti sono risaliti alla data di nascita del piccolo, individuata nel 12 maggio 2023. Durante gli interrogatori svolti in questi mesi, Chiara Petrolini – indagata per duplice omicidio e occultamento di cadavere – ha sempre sostenuto che il figlio fosse già morto nel momento in cui è stato seppellito in