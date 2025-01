Ilfattoquotidiano.it - Max Allegri verso l’Arabia Saudita: è tentato dall’offerta dell’Al-Ahli. Troverebbe una squadra di ex campioni

Chissà se qualche anno fa, quando allenava la Juventus, gli avessero chiesto “Ma ti piacerebbe allenare Firmino?”, Massimilianocosa avrebbe risposto. Certo, ha allenato, tra i mille, anche Cristiano Ronaldo: gestire grandi giocatori non è mai stato un grosso problema. Ma ora le cose stanno così: Ronaldo potrebbe ritrovarlo in Arabia da avversario; Firmino, invece, da suo giocatore all’Al-.La tentazione araba, questa volta, per Maxè davvero molto forte. Ed è la vera notizia, più ancora della potenziale firma (che non è per nulla imminente), visto che l’ex allenatore di Juventus, Milan e Cagliari non è proprio esterofilo. Anzi: ha sempre cercato di dare preferenza all’Italia e alla Serie A. Ma un contratto è un contratto, quello che gli arriverebbe dalla Saudi Pro League sarebbe, chiaramente, molto ricco.