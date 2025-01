Puntomagazine.it - Londra, i ritratti di Munch in mostra alla National Portrait Gallery

Ladisi prepara ad ospitare la primanel Regno Unito dedicata acomestaDal 13 marzo al 15 giugno 2025, ladiospiterà la“Edvards”, a cura di Alison Smith, ex curatrice capo del museo londinese e direttrice delle collezioni e della ricerca presso la Wce Collection, e Knut Ljøgodt, direttore del Nordic Institute of Art di Oslo.L’esposizione rivela ai visitatori una parte inedita e poco studiata dell’opera del pittore norvegese de L’Urlo, quella dei primirealizzati, tra gli anni Ottanta e Novanta dell’Ottocento, su commissione o per motivi personali. Andreasche studia anatomia, 1886Si tratta di una produzione più privata e intima, composta di tele ma anche di numerosi bozzetti, disegni su carta e litografie, in cui sono già presenti in germe temi e personaggi che ritorneranno costantemente nell’opera successiva die che saranno la cifra di una rappresentazione tesa a indagare l’interiorità dell’anima e il significato profondo dell’esistenza.