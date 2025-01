Amica.it - Letizia di Spagna saluta Leonor, con un commuovente cerchietto per capelli

Un omaggio a entrambe le figlie, un piccolo gesto simbolico ma molto tenero che non è sfuggito agli sguardi attendi del web: la reginadi, nelre la principessain partenza per una crociera di addestramento nella Guardiamarina, ha sfoggiato un accessorio perparticolarmente significativo.La reginadie ildell’infanta SofiaTra la chioma scura della regina faceva infatti capolino undorato (e molto infantile) con un motivo floreale del tutto simile a quello indossato dalla figlia più piccola, l’infanta Sofia, per la comunione della sorella. E se è vero che non è stato confermato ufficialmente che si tratti dello stessosfoggiato da Sofia nel 2015, sui social l’accessorio diha catturato immediatamente l’attenzione e ha riscosso commenti entusiasti e inteneriti.