Dilei.it - Leonor di Spagna conquista Tenerife con la divisa della Marina

Leggi su Dilei.it

diè arrivata a. La storica goletta Juan Sebastián de Elcano, inaugurata nel lontano 1928, è infatti approdata nel porto di Santa Cruz dove rimarrà per tre giorni. Qui la principessa proseguirà la sua formazione militare, seguendo il percorso prestabilito al momentopartenza, e tra un’esercitazione in mare e l’altra, ha giàto tutti con il suo modo impeccabile di indossare ladi, prima tappa a Santa Cruz inIl viaggio didiprosegue tappa dopo tappa: oggi la nave scuolaMilitare spagnola ha attraccato al porto di Santa Cruz dedove rimarrà ormeggiata per tutto il weekend. Si trattaprima tappa del viaggio iniziato a Cadice la scorsa settimana e che, nei prossimi sei mesi, condurrà la Principessa nel cuoresua formazione militare.