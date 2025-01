Laprimapagina.it - L’autodisciplina è una forma di libertà o un’autolimitazione dei nostri desideri?

di Krishan Chand Sethiè un ossimoro, poiché può essere vista sia come uno strumento diche come una catena che limita. È al centro dello sviluppo personale e del successo, ma a volte agisce come un ostacolo al soddisfacimento immediato o ai veri bisogni. Serappresentao restrizione dipende dalla nostra percezione, dal suo utilizzo e da quanto è connessa aiobiettivi e valori interiori. Il termine autocontrollo si riferisce al controllo di sé stessi in termini di sentimenti, pensieri e azioni quando si tratta di raggiungere obiettivi a lungo termine. In sostanza, significa superare impulsi momentanei e dare spazio a comportamenti considerati conformi ai propri valori e aspirazioni. In un certo senso, è qualcosa da celebrare come uno strumento di successo.