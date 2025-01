Agi.it - 'La valanga degli errori': otto anni fa la tragedia di Rigopiano

AGI - Sono passatidal disastro dell'hoteldi Farindola e, come ogni anno, domani i parenti delle 29 vittime si ritroveranno sul luogo del disastro per commemorare i propri cari. Il famoso resort di lusso con spa a 1.200 metri, sul versante pescarese del Gran Sasso, il 18 gennaio 2017 fu travolto e distrutto da unadel peso di 120mila tonnellate. Quel giorno c'erano 40 persone (28 ospiti, di cui 4 bambini, e 12 dipendenti): solo in 11 sono sopravvissuti. La cerimonia prenderà il via alle 15 con la presentazione del Giardino della Memoria, dedicato alle vittime della. A seguire si terrà la fiaccolata fino all'obelisco dell'hotel, una messa all'interno del sito, lettura dei nomi dei '29 Angeli' con rintocco di campana. Dopo la deposizione di rose bianche, 29 palloncini bianchi saranno liberati in cielo.