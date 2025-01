Lanazione.it - Investito dalla macchina. Condizioni stabili

Leggi su Lanazione.it

Sonoledell’addetto all’autolavaggio rimasto ferito in un incidente sul lavoro lunedì a Terni. L’uomo, un 46enne di nazionalità egiziana, è tuttora ricoverato in ospedale a Terni. L’infortunio era accaduto in via dell’Olio: l’addetto era rimasto schiacciato fra un’autovettura che si è messa in moto e il muro dell’edificio. Indagini in corso, da parte della Procura di Terni in collaborazione con la polizia locale, per ricostruire la dinamica. Per quanto è stato accertato finora, il 46enne si trovava seduto su una sedia all’esterno dell’attività, quando l’auto lo ha colpito e schiacciato contro il muro. Soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato in graviin ospedale a Terni. Accertamenti in corso anche da parte del personale della Usl Umbria 2 competente in materia di sicurezza sul lavoro.