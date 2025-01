Davidemaggio.it - Incendi di Los Angeles: le ripercussioni sulla TV

A Losè emergenza sanitaria. Dopo i terribiliche hanno devastato la contea, causando finora venticinque morti ed altrettanti dispersi, il fuoco continua così come il pericolo per chi è nella zona, a causa del fumo e delle particelle tossiche e cancerogene presenti nell’aria e sparse dai venti continui. Un dramma enorme, che ancora non si riesce ad arginare, e che ha avuto conseguenze anche sull’industria televisiva e cinematografica di cui LA è il fulcro. Le riprese di film e serie tv sono state interrotte per diverse giorni, tuttavia la macchina si sta rimettendo in moto.a Los: le serie tv che hanno subito lo stopSe prima il covid e poi gli scioperi degli sceneggiatori avevano creato negli ultimi anni ritardi nella produzione di diversi titoli, quello che è successo in questi giorni ha messo a dura prova il lavoro dei set, ma per fortuna alcune produzioni che erano state fermate, nelle ultime ore sono tornate operative.