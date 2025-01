Ilfattoquotidiano.it - Il cinema di David Lynch per me è sempre stato la gioia dell’inquietudine

è morto e io non ancora. Allora posso dire brevemente che ildiper me èla. Premetto che non mi è mai fregato nulla di chi avesse ucciso Laura Palmer, a me interessava il suo stile inconfondibile, quel non sapere mai dove ti avrebbero portato le sue immagini ipnotiche, non era lo spettatore a guardare i suoi film, era il contrario: erano i suoi films (mettiamo il plurale) che ti fissavano, ti scrutavano in cerca dell’ignoto che alberga in ognuno di noi.Come in Strade perdute erache entrava nella casa del nostro essere, ci filmava, ci osservava, creando ulteriori spazi nella nostra interiorità, facendoci visitare salotti o ripostigli che non pensavamo di avere. Non era iperrealismo ma ipersurrealismo. Il surrealismo non è qualcosa di opposto alla realtà, è invece la realtà aumentata o diminuita, la realtà tolta come un tappeto checi levano da sotto i piedi o la realtà come una fabbrica di matite psichiche che si spezzano nella nostra cognizione del delirio, non cognizione del dolore come in Gadda, ma appunto cognizione del delirio.