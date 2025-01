Ilgiorno.it - Il cartellone dei musical. I pirati di Capitan Uncino la carica dei 101 e Aladino

Leggi su Ilgiorno.it

Una capo di un’improbabile ciurma die un Peter Pan diventato ormai un manager rampante con moglie e figli, il richiamo dell’Isola che non c’è e un’avventura travolgente. E poi la favola dei 101 dalmata, riletta in modo originale e completata con nuove canzoni, l’atmosfera magica delle storie legate all’antica leggenda della lampada dei desideri e un racconto popolare trasformato con una scrittura surreale. Quattro appuntamenti, fino ad aprile, con altrettanticomici per famiglie, per ridere, divertirsi e riflettere attraverso storie diventate ormai dei classici, ma reinterpretate in chiave originale. Prenderà il via domenica alle 16 nell’auditorium di Palazzo Terragni, in piazza Libertà a Lissone, la 32esima edizione della rassegna “Non solo teatro - Recitarcantando“, organizzata e interpretata dagli attori, cantanti e ballerini della Compagnia Teatro Instabile.