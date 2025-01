Gamerbrain.net - EXOBORNE: Nuova prova in arrivo a Febbraio 2025, ecco i contenuti e come accedere

Leggi su Gamerbrain.net

Se vi siete lasciati sfuggire lo scorso playtest, sarete lieti di sapere che Sharkmob ha annunciato unaper lo sparatutto tattico a estrazione, il quale potrà esseremente giocato a partire dal prossimo mese.Nuovo test perInvestirete i panni di sopravvissuti dotati di abilità speciali, la cui missione è quella di affrontare rischi elevati, nella costante ricerca di ricompense, scontrandosi con altri avversari suddivisi in fazioni. Il playtest durerà dal 12 al 17e sarà disponibile via Steam per i giocatori PC. I giocatori desiderosi di partecipare possono iscriversi alla pagina ufficiale del gioco su Steam per avere la possibilità di ottenere una chiave per la fase di test.Il gioco vi porterà in un mondo ostile dove la natura ha preso il sopravvento, nel quale i giocatori avversari sono l’ultimo dei problemi.