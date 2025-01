Liberoquotidiano.it - "È solo il primo passo". Barbara Berlusconi esulta dopo il sì alla separazione delle carriere

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Quello di ieri èun". A dirlo,il via liberariforma costituzionale della giustizia, è. La figlia di Silvioparla di "un grande significato simbolico. Lo avrebbe certamente per mio padre che si è battuto tutta la vita per una magistratura imparziale e meno politicizzata". Intervistata dal Tg1, l'imprenditrice commenta ladei magistrati. Per lei "separare letra magistrati requirenti e giudicanti è indispensabile per raggiungere questo obiettivo. Mi fa piacere rilevare che anche una parte dell'opposizione condivida questo provvedimento". Nella giornata di ieri, giovedì 16 gennaio, la Camera ha infatti approvato con 174 voti a favore, 92 voti contrari e 5 astenuti la. È ildei passaggi parlamentari necessari per l'ok al disegno di legge costituzionale.