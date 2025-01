Lettera43.it - È morto Denis Law, la leggenda del calcio aveva 84 anni

all’età di 84la stella delbritcoLaw. Nato ad Aberdeen, in Scozia, nel 1940, fu una delle stelle più luminose del Manchester United degliSessanta. Prima di passare ai Red Devils ha vissuto una stagione ai rivali cittadini del City, per poi approdare nella stagione 1961/62 al Torino. Poi più di dieciallo United, dove vincerà il pallone d’Oro nel 1964, una Champions League nel 1968 e segnerà 237 gol in 406 partite, terzo marcatore di sempre del club dietro Wayne Rooney e Bobby Charlton.Articolo completo: ÈLaw, ladel84dal blog Lettera43