"Due ragazzi splendidi, il loro ricordo sempre vivo"

La comunità castignanese ricorderà Marco e Paola, vittime della tragedia dell’hotel Rigopiano, in due momenti. Domenica alle 10, infatti, verrà celebrata una messa adedicata nella chiesa di Sant’Egidio, proprio a Castignano, mentre il 26 gennaio,alle 10, ci sarà una seconda celebrazione a Montalto, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo della Madonna del Lago. A ricordare Marco Vagnarelli è il sindaco Fabio Polini, molto amico della sua famiglia. "Il tempo passa, ma i ricordi restano - spiega il primo cittadino -. Marco e Paola erano due, molto ben inseriti nella nostra comunità e ci hanno lasciato un, che nei nostri cuori non morirà mai". Non a caso, sono tante le attività promosse ogni anno sul territorio per ricordare la coppia deceduta otto anni fa.