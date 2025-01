Quotidiano.net - David Lynch . L’ultimo surrealista. Il cuore selvaggio del cinema d’autore

Bogani È morto, uno dei registi più originali, più audaci, più "giovani" delcontemporaneo. L’autore di film onirici, surreali, enigmatici come Mulholland Drive e Velluto blu, e di una delle serie televisive più iconiche ed epocali: Twin Peaks. Nella sua pagina Facebook, è la famiglia ad annunciarne la morte: avrebbe compiuto 79 anni tra pochi giorni, il 20 gennaio. "C’è un grande vuoto nel mondo, adesso che lui non è più con noi. Ma come avrebbe detto lui, “guarda la ciambella, e non il buco“’. È un bellissimo giorno, con il sole dorato e il cielo azzurro dappertutto". Surreale, affascinante, enigmatico. Il suoè stato sempre visionario, fra horror e commedia, reale e surreale, drammatico e grottesco. Aveva esordito nel 1977 con quel capolavoro in bianco e nero che è Eraserhead – la mente che cancella, divenuto subito un cultmovie.