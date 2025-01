Ilgiorno.it - Cosa fare a Milano e in Lombardia nel week end del 17, 18 e 19 gennaio: eventi, sagre e feste patronali

Fine settimana ricco di appuntamenti. Ainizia la Fashionmen's col tributo allo stilista milanese Elio Fiorucci. La città ricorda anche Anna Kuliscioff, la dottora dei poveri. In tutta la, come nel resto d'italia, si celebra Sant'Antonio Abate, con i falò, mentre a Lodi e Cremona giornate dedicate a San Bassiano con trippa e cassoela. E poi le migliori pizzerie per il World Pizza Day