Unlimitednews.it - “Centro d’eccellenza per l’obesità”, riconoscimento al Garibaldi Catania

ROMA (ITALPRESS) – “tra gli adolescenti è in forte aumento. La causa principale: vita troppo sedentaria. I ragazzi passano troppe ore davanti a pc, smartphone e tablet e dedicano poco tempo alle attività fisiche”. Lo dice Luigi Piazza, direttore del Dipartimento delle chirurgie dell’Arnasdidove è presente uno dei centri hub della Sicilia che si occupa di obesità.La struttura ha ricevuto anche dalla Sicob (Società Italiana di Chirurgia dele delle malattie metaboliche) la conferma di essere uno dei maggiori centri di chirurgia bariatrica in Italia. Con una lettera, firmata dal presidente Giuseppe Navarra, l’Arnasè stato classificato come ‘di eccellenzà, confermando ilgià dal 2006.“Il– spiega Luigi Piazza – premia, innanzitutto, la sanità siciliana che, grazie alla lungimiranza della Regione Siciliana, ha creato dei centrinell’ambito della ‘rete obesità’.