Caro bollette: nel prossimo trimestre attesi nuovi rialzi

Fra il 1999 e il 2007 in Italia è stata attuata la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica. A conti fatti, il passaggio al mercato libero si è fatto molto sentire nelle tasche degli italiani. Come riferisce Milano Finanza, il margine di chi compra elettricità alla borsa elettrica per poi rivenderla ai propri utenti può arrivare fino al 50 per cento. Pratica, questa, attuata da molto tempo, all’incirca da quando è stato implementato il regime di liberalizzazione dell’energia elettrica; all’inizio in maniera graduale, infine allargata a tutte le utenze dal 1° luglio 2024, salvo che per i 3,8 milioni di clienti vulnerabili (per età, situazione economica o disabilità).Siamo quindi di fronte a un paradosso, quello di una liberalizzazione che aumenta i prezzi invece che diminuirli. A salvarsi non sono nemmeno i clienti vulnerabili, che hanno visto un aumento della bolletta del 12 per cento nel terzo2024, attribuito dall’Arera “all’aumento complessivo della spesa per la materia energia”.